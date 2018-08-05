رئيس فنزويلا ينجو من محاولة اغتيال باستخدام طائرات مسيرة

استهدفت طائرات بلا طيار محملة بمتفجرات الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أثناء حفل عسكري حسب ما أفاد وزير الإعلام الفنزولي.

وقالت وزارة الإعلام، إن سبعة من جنود الحرس الوطني أصيبوا في التفجيرات التي استهدفت مادورو.

وانقطع البث التلفزيوني أثناء كلمة مادورو التي كانت مقامة في الهواء الطلق السبت.

وشوهد جنود يجرون بعد أن قطعوا استعراضا عسكريا أمام الرئيس.

وأثناء كلمته عن الاقتصاد الفنزويلي اختفى الصوت فجأة، وحول فجأة هو وآخرون على المنصة أنظارهم وقد بدت عليهم الدهشة.

وعرضت الكاميرا بعد ذلك عشرات من الجنود الذين بدأوا يجرون قبل انقطاع الإرسال.

وقال وزير الاعلام الفنزويلي ان الرئيس بخير ويمارس مهامه والعملية اسفرت عن إصابة 7 من الحرس الرئاسي بجروح.