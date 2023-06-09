رئيس فيدرالية الموالين: “كل واحد يشري كبش على حساب جيبو والارتفاع في الأسعار كلام فايسبوك”

كشفت الفدرالية الوطنية لمربي المواشي، عن تسجيل وفرة في رؤوس الأغنام تحسبا لعيد الأضحى المبارك، معتبرة أن القول بتسجيل ارتفاع محسوس في الأسعار يبقى مجرد أقوال على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال جيلالي عزاوي، بصفته رئيسا للفيدرالية الوطنية لمربي المواشي، اليوم الجمعة في حديث خص به “النهار أونلاين”، إن أضاحي العيد متوفرة عبر كافة الأسواق وأن الفضل في ذلك يعود للمنتجين، قبل أن يشير إلى أن الأسعار تخضع للعرض والطلب وتتحكم فيها السوق وليس الموال.

وقال المتحدث إنه يؤكد “للمواطنين وفرة المنتوج في الأسواق”، مشددا على أنه ليس هناك أي نقص.

وأشار المتحدث إلى وفرة رؤوس أغنام بأسعار تتراوح بين 5 وستة ملايين سنتيم وتصل إلى غاية عشرة و15 مليون سنتيم، مضيفا أن هذا التنوع في صالح الزبون، بالقول “كل واحد يشري على حساب جيبو”.

وعن إمكانية فتح أسواق لبيع الأضاحي مباشرة من الموال إلى المستهلك، رد جيلالي عزاوي قائلا “على مستوى المناطق المنتجة هناك وفرة لرؤوس الأغنام وعملية البيع تتم مباشرة من الموال إلى المستهلك على عكس كبرى المدن، أين يستحيل على أغلب المواطنين اقتناء الأضحية بشهر أو شهرين قبل عيد الأضحى المبارك”.

وكان وزير التجارة الطيب زيتوني، قد كشف في تصريح خص به “النهار أونلاين”، عن مشروع سيجسد في المستقبل القريب، لفتح نقاط بيع أضاحي العيد وأن مصالحه قد تقدمت بطلب لنظيرتها من أجل توسيع النقاط وتعميمها عبر كافة ولايات الوطن.

وكانت الشركة الجزائرية للحوم الحمراء “ألفيار”، قد فتحت عدة نقاط بيع لرؤوس الأغنام بأسعار مخفضة كما قامت بعمليات بيع بالتقسيط لزبائنها عن طريق اتفاقيات أبرمتها مع لجان الخدمات الاجتماعية لمختلف القطاعات الوزارية.