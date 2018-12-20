رئيس “فينربخشة” يصدم “سليماني” و “بن زية” !

كشفت الصحافة التركية، أن “علي كوك” رئيس “فينربخشة” التركي قد تلقى خيبة أمل كبيرة بعد الأداء الهزيل الذي ظهر به “سليماني وبن زية”.

وقال علي كوك في الندوة الصحفية التي جرت أمس الأربعاء: “خيبة أمل كبيرة بعد الأداء الذي ظهر به كل من سليماني وبن زية”.

وأكد أن هناك عدد من اللاعبين لن يكونوا ضمن قائمة الفريق في الموسم الجديد، وكل من “إسلام سليماني” و”ياسين بن زية”، لن يكونا ضمن التعداد.

هذا جاء ليزيد من شائعات رحيل “سليماني” عن الفريق التركي في هذا الميركاتو الشتوي في ظل وجود عروض أبرزها عرض ” فولهام” و “سبورتينغ لشبونة”.