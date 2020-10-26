رئيس قسم الأمراض المعدية بمستشفى بوفاريك: أسِرَة مصالح كوفيد 19 امتلأت 100%

حذر رئيس قسم الامراض المعدية في مستشفى بوفاريك بالبليدة، محمد يوسفي، اليوم الاثنين، من عودة ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا.

وأفاد رئيس قسم الامراض المعدية بمستشفى بوفاريك في تصريح لـ “النهار” أن المصالح المستقبلة لحالات الإصابة بكورونا قد امتلأت 100%.

وقال ” منذ أسبوعين سجلنا انخفاضا في عدد الاصابات بكورونا بحوالي 70%، حيث لم تكن سوى 30% من الأسرَة مشغولة”.

وأضاف محمد يوسفي “إلا أنه خلال الأسبوع الأخير، سجلنا ارتفاعا في الإصابات، بحيث امتلأت مصالح كوفيد 19 بنسبة 100%”.

ودعا رئيس قسم الامراض المعدية بمستشفى بوفاريك الى احترام الاجراءات الوقائية، مشيرا أن تهاون البعض أدى الى عودة ارتفاع الاصابات.

وقال رئيس قسم الامراض المعدية بمستشفى بوفاريك “يجب التأقلم مع الفيروس لأنه باق حتى ظهور اللقاح”.