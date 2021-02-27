رئيس قسم الإستعجالات الطبية بمستشفى مارسيليا: هكذا يتم تقديم لقاح كورونا للمصابين سابقا

الوطني
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رئيس قسم الإستعجالات الطبية بمستشفى مارسيليا: هكذا يتم تقديم لقاح كورونا للمصابين سابقا
بقلم نسرين محفوف

كشف رئيس قسم الاستعجالات الطبية والمتخصص في طب الكوارث بمستشفى مارسيليا بفرنسا، أنه يمكن تقديم لقاح كورونا للمصابين به سابقا.

وقال جمال زكري لإذاعة سطيف، “كل من اصيب سابقا بكورونا نقدم له جرعة واحدة من اللقاح عكس الباقي يتطلب جرعتين”.

وشدد على ضرورة الانطلاق في احتواء هذه السلالة في بدايتها من خلال التحقيقات الوبائية للأشخاص المصابين وعائلاتهم وعزلهم.

وأكد الدكتور أن الجزائر أحسنت الاختيار باقتناء لقاح سبوتنيك الذي اثبت فعالية كبيرة لمواجهة الفيروس.

وأضاف “زرت الجزائر قبل أيام ولاحظت غيابا كبيرا لإجراءات الوقاية، حذار الفيروس لا زال بيننا ويجب الالتزام بقواعد الوقاية”.


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