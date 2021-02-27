رئيس قسم الإستعجالات الطبية بمستشفى مارسيليا: تبرعنا بتجهيزات للمستشفيات الجزائرية تفوق 50 مليار سنتيم

كشف جمال زكري، رئيس قسم الاستعجالات الطبية والمتخصص في طب الكوارث بمستشفى مارسيليا بفرنسا، عن تقديم هبة تضامنية للمستشفيات الجزائرية.

وقال رئيس جمعية جزائريون متضامنون لإذاعة سطيف، إنه تم جمع 5200 جهاز تنفس من الجالية بفرنسا.

وكشف أن القيمة المادية لهذه الأجهزة تفوق 50مليار سنتيم، وهي جد متطورة ستوزع عبر 300 مستشفى بالوطن .

وأكد وجود تنسيق كلي وتام مع جمعية العلماء المسلمين بمنبرها الطبي لسطيف في كيفية الاستفادة بإشراف وزارة الصحة .

وشكر الدكتور الجالية في فرنسا وأوروبا التي جمعت الكمية في وقت قياسي، ولقت تسهيلات من الحكومة الجزائرية كثيرا .