رئيس قسم الإنعاش بمستشفى سطيف: متحور دلتا سبب أمراض خطيرة لبعض المصابين

كشف رئيس قسم الإنعاش بالمستشفى الجامعي بسطيف، نبيل مصباح، أن متحور دلتا، سبب أمراض مزمنة وخطيرة لكثير من المصابين، أهمها السكري، ومرض التنفس المزمن، وأمراض القلب، والشلل النصفي بسبب تخثر الدم، والإستعانة بالتنفس الإصطناعي يسبب العجز الكلوي.

وقال مصباح في حديثه لإذاعة سطيف اليوم الأربعاء، أن متحور دلتا يدخل أكبر عدد من المصابين إلى الإنعاش، ويمكثون بالمستشفى لفترة طويلة من أجل أخذ العلاج.

مضيفا، أن الموجة الرابعة من المحتمل جدا أنها قادمة، مع متحور “مو”، الذي ظهر وإنتشر في بعض البلدان، ويمكنه مقاومة قوة اللقاح ويصبح أقوى.

وأشار أنه لا يوجد حل لمقاومة الوباء سوى التلقيح وبقوة للوصول للمناعة الجماعية، حيث في أوروبا والعالم يلقحون اليوم التلاميذ و الأطفال.

وتابع مصباح القول، أن سبب تراجع نسبة التلقيح في بعض المناطق هو الدعاية الخاطئة في التواصل الاجتماعي، ونقص التوعية والتحسييس، اضافة الى نقص عدد الإصابات والوفيات في هذه المناطق

وأضاف أن المستشفيات عانت في الفترة المضاية من نقص الأكسجين، اضافة الى نقص الأدوية المعالجة لتخثر الدم بسبب الاحتكار الملاحظ وحتى البزنسة وايضا كثرة الطلب الكبير وارتفاع الأسعار في السوق الموازية

وعن الأشخاص الذي تلقوا جرعتي اللقاح قال البروفيسور، أنه بإمكانهم الإصابة بالوباء ونشر العدوى ايضا لكن دون علمهم، لذلك أفضل شي للملقحين حاليا هو استعمالهم الدائم للكمامة، وكل من أصيب بالوباء وشفي عليه أن ينتظر 3 أشهر لإجراء التلقيح ويمكن ان يكتفي بجرعة واحدة فقط لان لديه مناعة.

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