رئيس كازاخستان يهنئ الرئيس تبون بعهدة ثانية

بعث رئيس جمهورية كازاخستان قاسم جومارت توقايف، برسالة تهنئة لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وجاء في الرسالة:” نيابة عن شعب كازاخستان وأصالة عن نفسي، يسعدني أن أتقدّم لفخامتكم بأخلص التهاني. بمناسبة إعادة إنتخابكم لرئاسة الجمهورية، وهي النتيجة الواضحة لمساهمتكم الهائلة وعملكم الجاد في تنمية البلاد. وهي دليل على الثقة العالية بفخامتكم من الشعب الجزائري”.

كما تابع الرئيس الكازاخستاني:” أنا ألاحظ بارتياح كبير لتوسع العلاقات التقليدية بين كازاخستان والجزائر، القائمة على القيم الروحية المشتركة والتعاون المتبادل الشامل.”.. “أنا واثق من أن شراكتنا في صيغتيها الثنائية ومتعددة الأطراف، ستستمر في التطور بشكل ديناميكي لصالح شعبينا”.. “أتمنى لكم فخامة الرئيس التوفيق في مهامكم الجسام وللشعب الجزائري الشقيق الرفاهية والازدهار”.