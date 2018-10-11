رئيس كتلة “الأرندي” : ما يشاع عن مؤامرة ضد بوحجة “غير صحيح” وموقفنا ثابت

نفى رئيس كتلة حزب التجمع الوطني الديمقراطي فؤاد بن مرابط بالمجلس الشعبي الوطني صحة المعلومات التي تفيد بأن السعيد بوحجة رئيس المجلس يتعرض لمؤامرة.

وخلال تصريح حصري”للنهار” قال ان ما صرح به بوحجة رئيس البرلمان”لبعض وسائل الإعلام بخصوص تعرضه لمؤامرة حيكت ضده خارج أسوار البرلمان “غير صحيح” ولااساس لها من الصحة.

واضاف ان جوهر الخلاف ،هو عدم رغبة نواب خمس كتل برلمانية مشكلة للمجلس العمل معه وقال أننا لا نعيش أزمة.

وقال رؤساء الللجان والكتل جمدوا العمل والنشاط في جميع هياكل المجلس ، وهم ثابتون و مصرون على أن يقدم السعيد بوحجة إستقالته من مهامه كرئيس الغرفة السفلى للبرلمان.