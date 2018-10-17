رئيس كتلة “MPA”: “إستوفينا طرق الحوار مع بوحجة وسنعلن اليوم شغور منصبه”

قال الشيخ بربارة رئيس الكتلة البرلمانية للحركة الشعبية الجزائرية بالبرلمان، أن المجلس الشعبي الوطني، يعرف “حالة شغور” في منصب الرئيس منذ 12 يوما.

وقال في تصريح خاص “للنهار”أن مكتب المجلس سيجتمع ظهر اليوم، في حدود الساعة الثانية “زوالا ” للبت في إعلان شغور منصب رئيس المجلس الشعبي الوطني.

وأوضح أن الكتل البرلمانية التي طالبت بوحجة بالإستقالة، إستوفت جميع طرق الحوار لكن رئيس المجلس لم يحرك ساكنا.

وأضاف، أن نواب الرئيس ورؤساء الكتل واللجان طالبوh بإستقالته بعد إستحالة العمل معه وهو لايقوم بعمله.