رئيس كرواتيا يهنئ الجزائر بأول نوفمبر

تلقى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، التهاني من نظيره الكرواتي، زوران ميلانوفيتش.

وجاء في رسالة التهنئة “هنّأ رئيس جمهورية كرواتيا ، زوران ميلانوفيتش، باسمه وباسم الشعب الكرواتي. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، في ذكرى إحياء عيد الثورة التحريرية المجيدة، متمنيا للجزائر مزيدا من التقدم والرخاء”.

“الرئيس الكرواتي أعرب عن تطلعه للعمل على تقوية العلاقات، بين كرواتيا والجزائر وتكثيفها في مختلف المجالات، خدمة لمصالح الشعبين.