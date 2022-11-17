رئيس كوبا: أنا جد مرتاح وسعيد بالقرارات التي اتخذها الرئيس تبون لمساعدتنا

قال رئيس كوبا، ميغيل دياز كانيل برموديز، اليوم الخميس، إنه جد مرتاح وسعيد. بالقرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون من أجل مساعدة كوبا.

وأضاف رئيس كوبا خلال تنشيطه ندوة صحفية مشتركة رفقة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، “تجمعنا والجزائر أكثر من 60 سنة من علاقات الصداقة التاريخية والتعاون الثنائي”.

وأضاف الرئيس الكوبي “علاقاتنا التاريخية تدفعنا للمضي قدما نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين”.

وتابع رئيس كوبا “كوبا والجزائر مثال لشعبين تجمعهما علاقات استثنائية مفعمة

كما أضاف “نفخر بمساهمتنا في تعزيز التعاون الصحي مع الجزائر. ونسعى إلى توسيعه إلى مجالات أخرى متنوعة”.

وأورد رئيس كوبا “نشيد بالاصلاحات السياسة والاقتصادية التي تشهدها الجزائر بقيادة الرئيس تبون”.