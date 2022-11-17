رئيس كوبا يهنئ الرئيس تبون بعيد ميلاده

هنأ رئيس كوبا ميغيل دياز كانيل برموديز، اليوم الخميس، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بمناسبة عيد ميلاده.

وغرد رئيس كوبا على تويتر: “اليوم هو عيد ميلاد مضيفنا عبد المجيد تبون. رئيس ووزير دفاع جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية ، منذ 19 ديسمبر 2019. أهنئكم وأشكركم على اهتمامكم بوفد كوبا في مثل هذا اليوم الشخصي”.

وقد خص رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، نظيره الكوبي،ميغيل دياز كانيل برموديز، باستقبال خاص في مقر رئاسة الجمهورية.

وصباح اليوم الخميس، وضع الرئيس الكوبي، ميغيل دياز كانيل برموديز، إكليلا من الزهور، ووقف دقيقة صمت، ترحما على أرواح شهداء الثورة التحريرية المجيدة. بمقام الشهيد في الجزائر العاصمة.

وقد وصل مساء أمس الأربعاء، إلى مطار الجزائر الدولي هواري بومدين في زيارة عمل وصداقة للجزائر.

وحسب بيان مصالح الوزارة الأولى كان في إستقبال رئيس جمهورية كوبا لدى وصوله إلى مطار الجزائر الدولي الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان. وبحضور وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة, وأعضاء من الحكومة.

كما تشكل زيارة الرئيس الكوبي إلى الجزائر سانحة لتجسيد الإرادة السياسية المشتركة في تعزيز التعاون الاقتصادي. واستغلال فرص الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية على غرار الفلاحة والصناعات-الزراعية والأدوية والتجهيزات الطبية, بالإضافة إلى السياحة.

ولا يعكس حجم المبادلات التجارية, الذي يغلب عليه تصدير المحروقات الجزائرية, واقع العلاقات السياسية المتينة. وآمال ترقيتها إلى آفاق أرحب بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين.

وبالمقابل, فإن التعاون في المجال الصحي شهد طفرة نوعية, تسعى الحكومتان الجزائرية والكوبية إلى تعزيزها من خلال التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارتي الصحة بالبلدين خلال الاجتماع القادم رفيع المستوى في يناير 2023 بجمهورية كوبا.