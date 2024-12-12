رئيس كوريا الجنوبية: سأقاتل حتى النهاية

هاجم رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، اليوم الخميس. معارضيه السياسيين ووصفهم بأنهم قوى معادية للبلاد. ودافع عن إعلانه الأحكام العرفية التي لم يدم فرضها طويلا واعتبرها خطوة قانونية لحماية الديمقراطية.

جاءت تعليقاته بعد تصريح رئيس الحزب الذي ينتمي له بأنه لا يبدو أن الرئيس ينوي الاستقالة وبالتالي تجب مساءلته تمهيدا لعزله.

ومن المتوقع أن يواجه يون تصويتا ثانيا للمساءلة في البرلمان يوم السبت، بعد أسبوع من فشل المحاولة الأولى بسبب مقاطعة غالبية نواب الحزب الحاكم للتصويت.

وقال الرئيس قرابة نهاية خطاب مطول أذيع على التليفزيون “سأقاتل حتى النهاية”.

وقبل التصويت الثاني على عزل الرئيس، قال رئيس الحزب الحاكم إنه يؤيد عزله، متخليا عن موقفه السابق.

ونقلت وكالة “يونهاب” للأنباء عن زعيم حزب سلطة الشعب هان دونج هون، اليوم الخميس، في مؤتمر صحفي، أنه “يجب أن نوقف المزيد من الارتباك.. لا يوجد سوى طريقة واحدة فعالة الآن”.

وأضاف أن أعضاء الحزب “يجب أن يدخلوا قاعة المجلس (البرلمان) ويشاركوا في التصويت بناءً على قناعتهم وضميرهم”.