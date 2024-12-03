رئيس كوريا الجنوبية يتراجع عن فرض الأحكام العرفية

تراجع رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، عن فرض الأحكام العرفية وأمر بسحب قوات تطبيق هذه الأحكام.

جاء هذا بعد ساعات من إعلان الرئيس الكوري الجنوبي حالة الطوارئ العسكرية وفرض الأحكام العرفية في البلاد. متهماً المعارضة بـ”السيطرة على البرلمان والتعاطف مع كوريا الشمالية”.

وتوجه رئيس كوريا الجنوبية بخطاب تلفزيوني مفاجئ تم بثه في ساعة متأخرة من الليل. أكد فيه أن هذه الخطوة حاسمة للدفاع عن النظام الدستوري للبلاد.

وقال الرئيس الكوري الجنوبي في خطابه: “لحماية كوريا الجنوبية الليبرالية من التهديدات التي تشكلها القوات الشيوعية في كوريا الشمالية والقضاء على العناصر المناهضة للدولة… أعلن بموجبه حالة الطوارئ والأحكام العرفية”.

في حين وافق مجلس الوزراء في كوريا الجنوبية على اقتراح برفع الأحكام العرفية الطارئة.

من جهتها، تطالب المعارضة الكورية بإقالة وزير الدفاع الذي اقترح فرض الأحكام العرفية. كما طالبت زعيم حزب قوة الشعب، هان دون هون، بمحاسبة كل الأطراف المسؤولة عمّا حدث.

بينما دعا زعيم الحزب الديمقراطي الكوري، أرك تشان داي، رئيس البلاد إلى التنحي عن منصبه على الفور.