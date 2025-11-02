رئيس كوريا الشمالية يهنئ الرئيس تبون بمناسبة ذكرى الثورة التحريرية

بعث رئيس شؤون الدولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، كيم جونغ وون، رسالة تهنئة إلى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بمناسبة الذكرى الـ71 لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة.

وجاء في رسالة التهنئة:

“صاحب الفخامة عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،

يسرني أن أبعث لكم ولشعبكم التهاني بمناسبة الذكرى الـ71 لاندلاع الثورة الجزائرية، آملا في تطور علاقات الصداقة الكورية الجزائرية بما يخدم المصالح المشتركة لشعبي البلدين”.

وعبّر كيم جونغ وون، في ختام رسالته، عن تمنياته للشعب الجزائري بالمزيد من الازدهار والتقدم، مؤكدًا حرص بلاده على تعزيز علاقات التعاون والصداقة التاريخية بين البلدين.