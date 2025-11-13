رئيس كونغو يؤكد استعداده لتطوير وتعزيز روابط الصداقة مع الجزائر

بعث رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، فيليكس تشيسيكيدي بتهانيه الحارة، باسمه الخاص وباسم الشعب الكونغولي، إلى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بمناسبة ذكرى اندلاع الثورة التحريرية المباركة.

وأكد استعداده للعمل معا، من أجل تطوير وتعزيز روابط الصداقة والتعاون القائمة بين البلدين.

وبالمناسبة ذاتها، جدد رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية تمنياته للسيد الرئيس، بالصحة. والنجاح في قيادة البلاد.

