رئيس لجنة الإنضباط :”إستمعنا الى كازوني وهذا ما قاله”

الرياضة
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رئيس لجنة الإنضباط :”إستمعنا الى كازوني وهذا ما قاله”
بقلم إسماعيل عشاش

أوضح كمال مصباح رئيس لجنة الإنضباط كمال مصباح، بأن هيئته إستمعت لمُدرب مولودية الجزائر بيرنار كازوني.

وأشار مصباح بأن الرجل الأول في الطاقم الفني للفريق العاصمي نفى كل الإتهامات الموجهة له، بعد نهاية مُباراة مقرة.

وأوضح بأن قضية التقني الفرنسي سيتم الفصل فيها عشية اليوم، وسيعلن عن القرارات في موقع الرابطة.

وأسال المُدرب الأسبق لباستيا الكثير من الحبر في الأيام الماضية، بعدما أكدت بعض الأطراف بأنه إستهزأ بالجزائر.

يُذكر بأن إدارة العميد وقفت في صف إبن مدينة “كان”، مُعتبرة ما يتعرض له بمؤامرة ضد فريقها.


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