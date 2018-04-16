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رئيس لجنة الإنضباط: “سنفتح تحقيقا في أحداث قسنطينة بطلب من المولودية”

الرياضة
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رئيس لجنة الإنضباط: “سنفتح تحقيقا في أحداث قسنطينة بطلب من المولودية”
بقلم كريم.تيغرمت

أكد رئيس لجنة الإنضباط، كمال مصباح، أن هيئته ستفتح تحقيقا معمقا حول الأحداث التي شهدتها مباراة الكأس، بين شبيبة القبائل، ومولودية الجزائر.

وصرح كمال مصباح لتلفزيون “النهار”: “ممثلو مولودية الجزائري، قدموا طلبا، لفتح تحقيق، حول الأحداث التي شهدتها مباراتهم أمام شبيبية القبائل، بقسنطينة”.

وأضاف: “بعد اطلاعنا على طلب العميد، وتقرير محافظ اللقاء، إضافة للفيديوهات الخاصة بالمباراة، قررنا فتح تحقيق معمق حول هذه الحادثة”.

وتابع: “سنقوم باستدعاء كل الأطراف التي كانت وراء التجاوزات التي شهدتها هذه المباراة، قبل الخروج بقرار نهائي حول هذه القضية”.

 

 

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