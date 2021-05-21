رئيس لجنة الإنضباط :”لهذا السبب عاقبنا سطيف وغليزان”

الرياضة
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رئيس لجنة الإنضباط :”لهذا السبب عاقبنا سطيف وغليزان”
بقلم إسماعيل عشاش

وضّح رئيس لجنة الإنضباط، كمال مصباح، أسباب مُعاقبة كل من سريع غليزان ووفاق سطيف، بعد الإحترازات التي قدمها الفريقان ببعضهما البعض السبت الماضي.

وتحدث قائلا للإذاعة الوطنية :”خصم النقاط من سريع غليزان، جاء بسبب إشراك هذا الفريق للاعبين وهما في حالة عقوبة”.

وأضاف :”فيما يخص الوفاق، فحوصات الكوفيد للطاقمين الإداري والفني واللاعبين، جميعها كانت قديمة، وقديمة جدا”.

وواصل :”طبقنا المادة 115، والتي تنص على إستحداث عقوبات جديدة في حالة تواجد تجاوزات خطيرة”.

وختم :”الوفاق قام بتصرف خطير، وغامر بصحة جميع من كانو متواجدين في الملعب”.


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