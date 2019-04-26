رئيس لجنة الإنضباط يستفز مولودية الجزائر !

إستفز رئيس لجنة الإنضباط، كمال مصباح، فريق مولودية الجزائر بعد تقليله من حجم الإعتداء الذي تعرض له لاعبو المولودية من طرف أنصار برج بوعريريج خلال مباراة الذهاب.

ونزل “كمال مصباح” ضيفا على القناة الإذاعية الثالثة صبيحة اليوم الجمعة، أين تحدث عن العقوبة التي تعرض لها فريق نجم مقرة قائلا:

“لو نتحدث على مباراة برج بوعريريج ومولودية الجزائر، فهذا الأمر يختلف عن مباراة نجم مقرة ومولودية السعيدة، لأنه لم تكن هناك إصابات خطيرة على مستوى الرسميين، وتم تسجيل إصابات على مستوى اللاعبين فقط” !.

70.4 قبل 2016 كانت تنص على 8 مباريات دون جمهور، وخصم 6 نقاط، وقمنا بتعديل هذه المادة في القانون الجديد