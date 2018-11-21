رئيس لجنة التحكيم الجزائرية :”لا نشُك في نزاهة عبيد شارف”

أوضح رئيس لجنة التحكيم الفيدرالية، محمد غوتي، بأن هيأته لاتُشك في نزاهة الدولي، عبيد شارف بعد إيقافه من طرف “الكاف”.

وصرّح لتلفزيون “النهار” قائلا :”عبيد شارف نعرفه جيدا في الجزائر، ولا نشك تماما في نزاهته، هذا أمر مُستحيل بالنسبة لنا”.

وأضاف في نفس السياق :”لقد وصلتنا مُراسلة الكاف، والتي أكدت لنا بأنه موقوف بصفة مؤقتة، ونحن واثقون بأن التحقيقات ستُنصفه”.

وتعرض “عبيد شارف” لإنتقادات لاذعة، بعد الأخطاء التي وقع فيها خلال نهائي رابطة الأبطال الإفريقية بين الترجي التونسي والأهلي المصري.