رئيس لجنة التخطيط للأهلي المصري :”هذا هو الوضع مع بلايلي”

كشف مُحسن صالح رئيس لجنة التخطيط في النادي الأهلي المصري، عن تطور الأوضاع بخصوص الصفقة المحتملة مع يوسف بلايلي.

وأوضح التقني المُخضرم، عن وجود رغبة كبيرة داخل القلعة الحمراء، من أجل الظفر بخدمات الدولي الجزائري خلال الميركاتو الجاري.

وقال :”بلايلي من اللاعبين الذين نستهدف التعاقد معهم قبل غلق سوق التحويلات الجاري، ولكن الوقت ليس مُناسبا للحديث عن القضية”.

وأشار الرجل القوي في إدارة نادي القرن، بأن هذه الأخيرة لديها أولويات أخرى في الفترة الحالية، قبل التفرغ لقضية مُحارب الصحراء.

يأتي هذا في وقت يبدو أنصار الأهلي، مُتحمسين كثيرا لإستقدام صاحب المُراوغات السحرية، والذي يرون فيه إضافة نوعية لفريقهم.

ويبقى إبن وهران، دون فريق منذ رحيله عن الأهلي السعودي، والذي خاض معه تجربة فاشلة على طول الخط الموسم الماضي.