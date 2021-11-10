رئيس لجنة الثقافة والاتصال والسياحة يشارك بفعاليات إحياء اليوم الوطني للحرفي
شارك أمس الثلاثاء النائب البرلماني ورئيس لجنة الثقافة والاتصال والسياحة بالمجلس الشعبي الوطني، قمامة أحمد في فعاليات اليوم الوطني للحرفي، الذي نظمته وزارة السياحة والصناعات التقليدية.
وحضر اللقاء الذي جرت فعالياته بقصر المؤتمرات بالصنوبر البحري، كلا من وزير السياحة والصناعات التقليدية ياسين حمادي ووزير الإتصال عمار بلحيمر ووزيرة الثقافة والفنون وفاء شعلال.
بالإضافة إلى وزير السكن والعمران محمد طارق بلعريبي وزير التكوين والتعليم المهنيين ياسين مرابي ووزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق.
كما حضر اللقاء وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة كوثر كريكو والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة.
إلى جانب الفاعلين في القطاع السياحي، وقد جرى تكريم بعض الوجوه الفنية.
و في هذا السياق، أشرف البرلماني رئيس لجنة الثقافة والإتصال والسياحة بالمجلس الشعبي الوطني، أحمد ڨمامة على تكريم بعض المدعوين لحضور هذا اليوم الوطني للحرفي.
والذي أكد من خلاله وزير السياحة والصناعات التقليدية على ضرورة تثمين دور ومنتجات هذه الفئة التي صار لزاما على الدولة دعم ما تعده أناملها وبحث لها سوق خارجية لتسويقها.
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المجلس الشعبي الوطني.. لجنة السياحة في زيارة تفقد لولايتي إليزي وتمنراست
كما واصلت لجنة الثقافة والسياحة والاتصال للمجلس الشعبي الوطني، زيارتها الميدانية إلى ولايتي إليزي وتمنراست.
في هذا السياق وحسب بيان للمجلس، تفقد الوفد البرلماني، أمس الثلاثاء، مركز الصناعة التقليدية بحي زلواز بمدينة جانت.
واطلع الوفد، على محتويات معرض الصناعات والحرف التقليدية، ومختلف النشاطات التي تقوم بها الجمعيات الفاعلة.
كما أشرف ذات الوفد على افتتاح معرض للموروث الثقافي التارڨي بدار الشباب بوسط مدينة جانت.
وحيا لخضر نادري، رئيس اللجنة، مختلف الفاعلين على المجهودات التي يقومون بها للحفاظ على الموروث الثقافي للمنطقة.
مؤكدا وقوف لجنة السياحة كسند ومرافق لكل من يشتغل في هذا المجال بهدف الترويج للمنتوجات وتسويقها محليا ودوليا.
وبعدها، عقد وفد اللجنة جلسة عمل خصصت للاستماع لمختلف الفاعلين في مجال السياحة والثقافة.
كما قال رئيس لجنة السياحة، قبل فتح المجال للنقاش، أن هذه الأخيرة تولي اهتماما بالغا للمنطقة.
مشيرا إلى أن ومن بين أهداف الزيارة الوقوف عن قرب على المشاكل والعراقيل التي يعرفها النشاط السياحي والثقافي بالمنطقة.
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