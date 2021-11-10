رئيس لجنة الثقافة والاتصال والسياحة يشارك بفعاليات إحياء اليوم الوطني للحرفي

شارك أمس الثلاثاء النائب البرلماني ورئيس لجنة الثقافة والاتصال والسياحة بالمجلس الشعبي الوطني، قمامة أحمد في فعاليات اليوم الوطني للحرفي، الذي نظمته وزارة السياحة والصناعات التقليدية.

وحضر اللقاء الذي جرت فعالياته بقصر المؤتمرات بالصنوبر البحري، كلا من وزير السياحة والصناعات التقليدية ياسين حمادي ووزير الإتصال عمار بلحيمر ووزيرة الثقافة والفنون وفاء شعلال.

بالإضافة إلى وزير السكن والعمران محمد طارق بلعريبي وزير التكوين والتعليم المهنيين ياسين مرابي ووزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق.

كما حضر اللقاء وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة كوثر كريكو والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة.

إلى جانب الفاعلين في القطاع السياحي، وقد جرى تكريم بعض الوجوه الفنية.

و في هذا السياق، أشرف البرلماني رئيس لجنة الثقافة والإتصال والسياحة بالمجلس الشعبي الوطني، أحمد ڨمامة على تكريم بعض المدعوين لحضور هذا اليوم الوطني للحرفي.

والذي أكد من خلاله وزير السياحة والصناعات التقليدية على ضرورة تثمين دور ومنتجات هذه الفئة التي صار لزاما على الدولة دعم ما تعده أناملها وبحث لها سوق خارجية لتسويقها.

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