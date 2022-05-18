رئيس لجنة الدفاع والأمن بالمجلس الفيدرالي الروسي ينزل بالمجلس الشعبي الوطني

استقبل رابح جدو، رئيس لجنة الدفاع الوطني بالمجلس الشعبي الوطني، اليوم الأربعاء، فيكتور بونداريف. رئيس لجنة الدفاع والأمن بالمجلس الفيدرالي للجمعية الفيدرالية الروسية بحضور سفير روسيا لدى الجزائر.

وتطرق رئيس اللجنة إلى العلاقات الثنائية الوطيدة والتاريخية بين الجزائر وروسيا. مثمنا الدور الذي لعبته روسيا من دعم سياسي ومادي إبان ثورة التحرير. كما ذكر بأنها كانت من الدول الأولى التي اعترفت باستقلال الجزائر وبالحكومة المؤقتة.

وعلى الصعيد البرلماني، ثمن رئيس اللجنة مستوى العلاقات الثنائية. وأكد عزم وحرص المجلس الشعبي الوطني على ترقية علاقات التعاون والتنسيق البرلماني مع روسيا. لاسيما من خلال تكثيف الزيارات بين البلدين وتبادل الخبرات.

وعند تطرقه إلى الوضع في مالي، ليبيا والصحراء الغربية، دعا رئيس اللجنة إلى التعاون لإيجاد حل سلمي لهذه القضايا. حيث جدد في هذا المقام، موقف الجزائر المساند لقرارات الأمم المتحدة بخصوص آخر مستعمرة في القارة الإفريقية. وكذا حثها طرفي النزاع على التوصل إلى حل عادل ونهائي يضمن الحقوق المشروعة للشعب الصحراوي. وفي مقدمتها الحق في تقرير المصير.

واغتنم رئيس اللجنة فرصة اللقاء ليؤكد أهمية تقوية التعاون العسكري بين البلدين. كما نوه رابح جدو بضرورة توسيع وتطوير التبادلات الاقتصادية لتشمل مجالات عديدة لاسيما في المجال العلمي.

بعدما شكر بونداريف الجزائر على حسن الاستقبال، ثمن مستوى العلاقات الثنائية، في مختلف الجوانب. كما استعرض مختلف أوجه التعاون القائمة بين الجزائر وروسيا والسبل الكفيلة بتعزيزها.

وحضر اللقاء عبد السلام باشاغا، رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الجزائرية-الروسية. إلى جانب عدد من أعضاء لجنة الدفاع الوطني.

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