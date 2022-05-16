رئيس لجنة الدفاع والأمن بالمجلس الفيدرالي الروسي يحل غدا بالجزائر

يشرع فيكتور بونداريف، رئيس لجنة الدفاع والأمن بالمجلس الفيدرالي للجمعية الفيدرالية لفيدرالية روسيا. رفقة وفد عن ذات اللجنة، بزيارة رسمية إلى الجزائر خلال الفترة ما بين 17 و20 ماي 2022.

وجاء في بيان مجلس الأمة، أنه في إطار تعزيز العلاقات الثنائية الجزائرية – الروسية. التي تُحصي هذا العام الذكرى الستين من تأسيسها. وبدعوة من مجلس الأمة، يشرع فيكتور بونداريف، رئيس لجنة الدفاع والأمن بالمجلس الفيدرالي للجمعية الفيدرالية لفيدرالية روسيا. رفقة وفد عن ذات اللجنة، بزيارة رسمية إلى بلادنا. خلال الفترة ما بين 17 و20 ماي 2022.

وتندرج في إطار تفعيل بروتوكول التعاون البرلماني الثنائي، الموقع بين مجلس الأمة والمجلس الفيدرالي للجمعية الفيدرالية لروسيا. بتاريخ 13 ماي 2014، ناهيك عن مذكرة التفاهم المبرمة بين إدارتي المجلسين، بتاريخ 11 ديسمبر من العام 2010.

وسيحظى فيكتور بونداريف والوفد المرافق له، خلال هذه الزيارة باستقبال من رئيسي غرفتي البرلمان. وستكون له جلسات عمل مع رئيسي لجنتي الدفاع في البرلمان الجزائري بغرفتيه. وكذا لقاءات مع مسؤولين سامين في الدولة.

هذا، وتجدر الإشارة إلى أن فيكتور بونداريف، سبق له وأن زار بلادنا، في الفترة من 12 إلى 15 نوفمبر 2018.