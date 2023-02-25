رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان المصري يحل بالجزائر 

حل اليوم السبت بالمطار الدولي الجديد هواري بومدي، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان المصري ونائب رئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط، كريم درويش، والوفد المرافق له.

وحسب بيان للمجلس الشعبي الوطني، حل كريم درويش بالجزائر، في إطار المشاركة في الاجتماع الثاني لنداء الساحل. المزمع انعقاده يومي 26 و 27 فيفري الجاري بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال بالجزائر.

ولدى وصوله للمطار، كان في استقباله بالقاعة الشرفية منذر بودن نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني وعضو اتحاد البرلمان الدولي.

وكذا محمد أنور بوشويط عضو اتحاد البرلمان الدولي، بحضور سفير جمهورية مصر لدى الجزائر.