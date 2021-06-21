رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الامة يشارك في أشغال الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا

يشارك رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والجالية الجزائرية بالخارج رشيد بوسحابة، في أشغال المرحلة الثالثة للدورة العادية 2021 للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، وذلك في الفترة ما بين 21 و24 جوان، عن طريق تقنية التواصل المرئي عن بعد.

ويتضمن جدول أعمال الاجتماع دراسة ومناقشة عدة تقارير حول، جوازات السفر الصحية وحماية الحقوق الأساسية والآثار المترتبة عليها قانونيا، كما يتضمن أيضا التغلب على الأزمة الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن جائحة كوفيد-19،

ويتناول البرنامج أيضا تأثير جائحة كوفيد-19 على حقوق الطفل، ومحاربة الأفروفوبيا أو العنصرية ضد الملونين في أوروبا، للعلم فإن انعقاد الدورة يتزامن والذكرى العاشرة لتوقيع معاهدة إسطنبول لمكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي.