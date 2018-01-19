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رئيس لجنة المُنازعات :”لاعلاقة لنا بتأهيل اللاعبين ومنح الإجازات”

الرياضة
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رئيس لجنة المُنازعات :”لاعلاقة لنا بتأهيل اللاعبين ومنح الإجازات”
بقلم إسماعيل عشاش

كشف رئيس “الغرفة الوطنية لتسوية المنازعات”، يوسف حمودة، بأن هيئته لا تتدخل لا من قريب ولا من بعيد في تأهيل اللاعبين.

وصرح قائلا للقناة الإذاعية الأولى: “دورنا مُقتصر على إعلام المكتب الفيدرالي والرابطة بالنزاعات القائمة بين اللاعبين والأندية، والديون المُتراكمة عليها”.

وواصل :”الرابطة هي التي تقوم بمنح الإجازات وتأهيل اللاعبين، وهذا من إختصاصها وحدها، وليس لنا أي دخل في هذا الشأن”.

وختم في هذا الشأن :”يجب أن يفهم مُسيروا الفرق بأن دورنا دورنا ينتهي في الفصل في النزاع ومنح الأحكام لا غير”.

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