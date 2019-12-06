رئيس لجنة المُنازعات يفضح تناقضات الأندية الجزائرية

الرياضة
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رئيس لجنة المُنازعات يفضح تناقضات الأندية الجزائرية
بقلم إسماعيل عشاش

عبّر يوسف حمودة، رئيس لجنة تسوية النزاعات، عن إستغرابه من مُسيري الأندية الجزائرية، وتصرفاتهم غير المنطقية في كثير من الأحيان.

وصرّح قائلا في هذا الشأن :”الغريب مع مسؤولي الأندية عندنا، هو أنهم يرفضون دفع المُستحقات، ولكنهم يريدون القيام بإستقدامات جديدة”.

وواصل :”عندما يقفون أمامنا، يؤكدون بأنهم غير قادرين على دفع ديونهم، ولكن في نفس الوقت يغضبون عند حرمانهم من الميركاتو”.

وختم :”من المُفترض أن يشكرونا، عندما نمنعهم من القيام بضم عناصر جديدة، لأننا نُجنبهم الدخول في أزمات مالية جديدة مُستقبلا”.


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