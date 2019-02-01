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رئيس لجنة مكافحة المنشطات: “أنقذنا شريف الوزاني من الموت” !

الرياضة
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رئيس لجنة مكافحة المنشطات: “أنقذنا شريف الوزاني من الموت” !
بقلم أمير بهلول

أكد “جمال الدين دامارجي” رئيس لجنة مكافحة المنشطات، أنه أنقذ شريف الوزاني من الموت المحقق بسبب تعاطيه مادة “الكوكايين”.

وقال الدكتور “دامارجي” في تصريح للإذاعة الوطنية: “ثبت تناول المنشطات من طرف الوزاني وبالضبط مادة الكوكايين ونحن نتأسف لهذا الأمر”.

وأضاف: “الكوكايين من أخطر المواد التي يستعملها الإنسان، فهي تشوه القيمة الأخلاقية أولا وتشوه عضلة القلب وهذا من أخطر الأمور”.

وتابع: “تقلص الدم في القلب وبالتالي ينقص عمل القلب، ربما تسبب جلطة دماغية أو سكتة قلبية”.

وأردف قائلا: “أقول لوالد شريف الوزاني أنظر للجانب الإيجابي بغض النظر عن العقوبة، أنقذنا إبنك من موت مؤكد”.

وختم كلامه: “الإنسان في ذات العمر في 23 سنة فهو شاب صغير ويقوم بهذه الأمور .. الأعمار بيد الله لكن محال يعيش أكثر من 10 سنوات”.


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