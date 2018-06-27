رئيس لوهافر:”نُريد بقاء فرحات معنا”

أكد رئيس نادي لوهافر الفرنسي “فينسينت فولب” أن إدارته لا تريد التفريط في النجم الدولي الجزائري زين الدين فرحات.

وقال رئيس النادي الناشط في القسم الثاني الفرنسي في تصريحات صحفية نقلها موقع “maligue2″:”نريد الحفاظ على أبرز لاعبينا ولم نعرض أي نجم من نجومنا للبيع لذلك لن نحدد قيمة أي لاعب”.

وأضاف المسؤول الأول في فريق لوهافر:”تحدثت مع زين الدين فرحات وأوضحت له أننا نريد الإحتفاظ به الموسم المقبل”.

وتهدف عدة أندية فرنسية وأوروبية للتعاقد مع زينو بعد أداءه الكبير الموسم الماضي وتقديمه 22 تمريرة حاسمة.