رئيس “لوهافر” غاضب من “فرحات” بسبب “المالادي”

لا يزال الدولي الجزائري، زين الدين فرحات، يصنع الحدث داخل ناديه “لوهافر”، ومنذ تبريره لغيابه عن التدريبات بـ”مالادي” من طبيب جزائري.

وأشارت جريدة “ليكيب”، بأن رئيس عميد الفرق الفرنسية “فانسون فولب”، مُستاء جدا من جناحه الطائر، ولم يقتنع تماما بتبريره الأخير.

ويعتقد الجميع داخل “الهاك” بأن “المالادي” التي أرسلها “زينو”، لا أساس لها من الصحة، وبأنه لم يعاني من أي شيء.

وإستأنف النجم السابق لإتحاد العاصمة التدريبات مع زملائه، بداية هذا الأسبوع، في إنتظار تحديد مصيره خلال الأسابيع المُتبقية من “الميركاتو”.