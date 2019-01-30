رئيس “لوهافر” يكشف خُطته للإحتفاظ بـ”فرحات”

ظهر “فانسون فولب” رئيس نادي “لوهافر”، مُقتنعا بقُدرته على إقناع الدولي الجزائري، زين الدين فرحات على تجديد عقده، الصائفة القادمة.

وصرّح قائلا لأسبوعية “فرانس فوتبول” :”أنا مُقتنع بأن الخطة الأنسب لإقناع فرحات وبقية اللاعبين بالبقاء، هي الصعود لليغ1 بأسرع وقت”.

ويأتي هذا التفاؤل من الرجل الأول لعميد الفرق الفرنسية، مُعاكسا للواقع، والذي يؤكد بأن “زينو” سيُغير الأجواء لا محالة، قريبا.

وكان الجناح الطائر على بعد خطوة من التوقيع لـ”مونبوليي” خلال الميركاتو الأخير، ولكن الصفقة سقطت في الماء بشكل مُفاجىء بعدها.

وسيكون بأن إبن “برج منايل”، حُرا من أي إلتزام في جوان القادم، مما سيسمح له بإختيار وجهته المُستقبلية دون ضغط.