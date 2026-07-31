رئيس ليل يشيد ببن طالب: “صموده وقوة شخصيته مصدر إلهام للجميع”

أبدى رئيس نادي ليل الفرنسي أوليفييه ليتانغ سعادته الكبيرة لنجاحه في تمديد عقد الدولي الجزائري نبيل بن طالب لمدة موسمين إضافيين، ليبقى ضمن صفوف الفريق حتى شهر جوان 2028.

وعلّق رئيس النادي، أوليفييه ليتانغ، على هذه الخطوة، مؤكدًا أن تجديد عقد بن طالب كان من أولويات الإدارة، حيث قال: “كانت رغبة النادي أن يواصل نبيل مشواره معنا خلال السنوات المقبلة، ونحن جميعًا سعداء للغاية بتمديد عقده”.

وأضاف ليتانغ مشيدًا بقيمة اللاعب داخل وخارج المستطيل الأخضر: “إلى جانب كونه لاعبًا رائعًا وقائدًا داخل الملعب وغرفة الملابس، فإن نبيل مرتبط بشكل كبير بناديه ومدينته، كما أن العلاقة الإنسانية التي تجمعنا تجعل هذا الارتباط أكثر صدقًا وعمقًا”.

كما أبرز رئيس ليل الصفات التي يتميز بها الدولي الجزائري، قائلًا: “نبيل يجسد القيم التي نؤمن بها في النادي، وعلى رأسها العمل، وتجاوز الذات، والإخلاص. قوته الذهنية وصموده يجب أن يكونا مثالًا لنا جميعًا”.

وختم ليتانغ تصريحاته متمنيًا موسماً ناجحاً لبن طالب مع الفريق، قائلًا: “نتمنى لنبيل، إلى جانب زملائه، موسمًا كبيرًا مليئًا بالنجاحات”.