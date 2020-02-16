رئيس “ليون” يشن حربا خفية على بلماضي بسبب عوار

يُحاول رئيس فريق “أولمبيك ليون” الفرنسي “جون ميشال أولاس” الضغط على لاعبه الفرانكو-جزائري “حسام عوار” لإبعاده عن الخضر.

موقع “كووورة” العربي كشف اليوم الأحد ان “أولاس” يجتمع بشكل مُكثف مؤخرا مع “عوار” ووكيل أعماله من أجل إقناعه بتمثيل المنتخب الفرنسي.

الرجل الأول في “لوال” يُريد تكرار سيناريو لاعب ريال بيتيس الإسباني “نبيل فقير” وقطع الطريق أمام بلماضي المهتم بضم عوار لمُحاربي الصحراء.

ذات المصدر أضاف ان “أولاس” قطع وعدا على صاحب ال22 ربيعا بالضغط على الإتحاد الفرنسي ومدرب الديكة ديدي ديشان لإستدعائه في أقرب وقت.