رئيس ليون يقطع الطريق على برشلونة ويتمسك بعوار

قطع “جون ميشال أولاس”، رئيس نادي “أولمبيك ليون” الطريق سريعا على برشلونة الراغب في خطف نجمه الصاعد، حُسام عوار.

وصرح “أولاس” خلال الجمعية العامة السنوية لفريقه قائلا :”عوار وقّع عقدا طويل الأمد، وهو مُرتاح معنا، ولن يُغادر”.

وجاء هذا الرد السريع من طرف الإداري في “لوال” بعد انتشار خبر تفاوض وكلاء أعمال الجزائري الأصل مع مُسيري “البارصا”.

يُشار إلى أن متوسط الميدان لايزال مُرتبطا بعقد إلى غاية 2020، ولو أن هذا لن يكون كافيا لإقناعه بالبقاء مع فريقه الأصلي، في حالة ما دخل كبار أوروبا سباق الحصول على خدماته.