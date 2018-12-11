رئيس “ليون” يُغلق جميع الأبواب على عوّار!

كشف “جون ميشال أولاس” رئيس نادي “أولمبيك ليون”، بأنه الجزائري الأصل، حُسام عوّار سيبقى مع فريقه الأصلي مهما كانت العروض.

وصرّح قائلا لـ”RMC SPORT” :”بالنسبة لحُسام الباب مُغلق وبإحكام، لأن موهبتنا الصاعدة الأكثر قدرة على التألق في المُستوى العالي حاليا”.

وأضاف :”عوّار من نوعية اللاعبين الذين نُريدهم أن يستمروا معنا لأطول فترة ممكنة، خاصة وأنه إبن النادي وإبن مدينة ليون”.

وختم :”لديه عقل طويل الأمد، ونستهدف الإستفادة منه، لقد فكرنا جيدا، مع أخيه وأمه، والجميع مُتفق على أنه مُرتاح معنا”.