رئيس “ليون” يُوجه نصيحة لـ”الفاف”

وجه رئيس “ليون”، “جون ميشال أولاس” نصيحة غير مُباشرة، لـ”الفاف”، من أجل الإسراع في خطف النجم الصاعد، حُسام عوار.

وقال خلال ندوته الصُحفية الأخيرة :”علاقاتنا جيدة مع الإتحاد الجزائري، وهم الآن مثل ناد يسعى لتدعيم صفوفه بلاعب ذو مُستقبل”.

وأضاف :”في هذه الحالة، الأسرع والأكثر إقناعا هو من سيتحصل على خدمات اللاعب المعني بالأمر، وهو ما ينطبق على عوار”.

وختم :”على كل حال، مهما كان خيار المنتخب الذي سيُمثله حُسام، فإننا سنبقى داعمين له لأنه لاعب في ليون”.

وتأتي هذه التصريحات، لتؤكد بأن “الفاف” مُطالبة بالتحرك سريعا إن هي أرادت خطف صاحب الـ21 من “الديكة” سريعا.