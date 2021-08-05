رئيس “ماتز”: “لم يصلنا أي عرض بخصوص بولاية”

نفى “بيرنار سيران” رئيس نادي “ماتز” الفرنسي وصول أي عرض رسمي للاعب الجزائري “فريد بولاية” الذي ينوي الرحيل عن النادي الفرنسي واللعب بطموحات أكبر بالرغم من اهتمام بعض الأندية الفرنسية والأوروبية بخدماته.

وقال رئيس “ماتز” في تصريحات صحفية: “لم يصلنا أي عرض جدي بخصوص فريد بولاية بالرغم من أنه أبدى رغبته في الرحيل”.

في نفس السياق، لا يزال “ماتز” يفكر في تدعيم صفوف الفريق ومن بين أبرز الأسماء المرشحة الجزائري “زين الدين فرحات”، غير أن طلبات “نيم” مرتفعة بالنسبة لإدارة “ماتز”.