عاجل

رئيس “مانشستر سيتي”: “نعم.. كنّا بحاجة إلى رياض محرز”

الرياضة
  • -
  • 0
رئيس “مانشستر سيتي”: “نعم.. كنّا بحاجة إلى رياض محرز”
بقلم أمير بهلول

أكد “خلدون المبارك” رئيس مجلس إدارة “مانشستر سيتي”، أن فريقه كان بحاجة لضم “رياض محرز” الذي تألق هذا الموسم.

وقال “خلدون المبارك” في حوار أجراه مع قناة “مانشستر سيتي”: “سياستنا كانت واضحة وهي التعاقد مع لاعبين شباب مع إمكانيات كبيرة”.

وأضاف: “هذا لا يعني أننا لا نريد التعاقد مع لاعبين ذوي 26 سنة أو 28 سنة”.

وتابع: “وخير دليل على ذلك رياض محرز، حيث كان الفريق بحاجة ماسة إلى خدماته، وكنا بحاجة إلى لاعب ذو موهبة وخبرة”.

وختم كلامه: “هذا ما كنا بحاجة إليه ولهذا السبب تعاقدنا مع رياض محرز”.

يذكر أن النجم الجزائري كان حاسما مع فريقه في تحقيق “الرباعية” التاريخية هذا الموسم.


طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com