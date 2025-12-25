رئيس مجلس إدارة اتحاد العاصمة يُعلن عن استقالته

أعلن عبيد بوبكر، رئيس مجلس إدارة اتحاد العاصمة، استقالته من منصبه، اعتبارا من اليوم، 25 ديسمبر 2025.

وفي بيان رسمي، أوضح بوبكر أن الظروف لم تعد مناسبة لممارسة مهامه بشكل هادئ ومسؤول وفعال، رغم التوصيات والمقترحات التي قدمها لضمان. استدامة النادي وحماية مصالحه.

وأكد الرئيس المستقيل التزامه بمبادئ المسؤولية والأخلاق. مشددا على أن قرار الاستقالة جاء احتراما لهذه القيم وحماية لصورة النادي.

وأضاف بوبكر أنه يظل على استعداد لتقديم الدعم خلال مرحلة الانتقال لضمان استمرارية عمل النادي، مشيرا إلى أن SSPA USMA تستحق إدارة نموذجية ومتوافقة مع المعايير الحديثة، وتلبي توقعات المساهمين والمشجعين والجمهور.

وتأتي الاستقالة تأتي في وقت يترقب فيه أنصار النادي والجمهور العام خطوات الإدارة المقبلة، في ظل التحديات الكبيرة. التي يواجهها النادي على الصعيدين الإداري والرياضي.