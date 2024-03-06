رئيس مجلس إدارة الحمراوة يقوم بلفتة إنسانية اتجاه فوسي الطيب

قام رئيس مجلس إدارة مولودية وهران شكيب غماري بزيارة اللاعب السابق للفريق فوسي الطيب في بيته العائلي للاطمئنان على صحته.

وكان فوسي الطيب قد تعرض لوعكة صحية مفاجئة منذ بضعة أيام.

كما كان الرئيس شكيب غماري مرفوقا بمدير الفئات الشبانية عبد الكريم بن عودة واللاعبان السابقان للفريق علي مصابيح و مجيد بن عطية.

واستحسن الدولي السابق فوسي الطيب الزيارة التي رفعت من معنوياته، كما تمنت له الشفاء العاجل.