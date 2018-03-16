رئيس مجلس إدارة المولودية :”طموحنا كبير ونلعب على جميع الجبهات”

ظهر رئيس مجلس إدارة مولودية الجزائر، زايد لاج مُتفائلا بإنهاء فريقه للموسم بكل قوة في جميع المُنافسات التي يُشارك فيها.

وصرح قائلا للقناة الإذاعية الأولى:”نحن نلعب على ثلاث جبهات والطاقم الفني يقوم بعمل كبير من أجل تجهيز التشكيلة بدنيا”.

وأضاف :”مُباراة السبت أمام “مونتاين أوف فاير” تبقى في مُتناولنا، واللاعبون معنوياتهم مُرتفعة ويريدون الذهاب بعيدا في رابطة الأبطال الإفريقية”.

وواصل :”كنا نريد الفوز ذهابا، ولكن الظروف الإفريقية تبقى صعبة، والمُدرب يمتلك حلولا كثيرة، وطموحاتنا تبقى كبيرة”.

وأوضح في الأخير بأن إدارته تأسفت لعدم إختيار ها للمُشاركة في كأس العرب، وبأنها تنتظر الجديد للمُشاركة في هذه المُنافسة