رئيس مجلس إدارة شبيبة بجاية يُعلن إستقالته !!

أعلن رئيس مجلس إدارة فريق شبيبة بجاية “عبد الكريم بوجلود” عن إستقالته من منصبه.

ويعود السبب إلى الضغوطات التي تمارس ضده شخصيا إضافة إلى عدم وفاء المساهمين بوعودهم.

يذكر أن فريق شبيبة بجاية يواجه مشاكل كبيرة تأزمت مع إستقالة رئيس النادي بلقاسم حواسي مباشرة بعد نهاية لقاء نهائي كأس الجمهورية في الموسم الرياضي الأخير .

مضيعا لقب التتويج بكأس الجمهورية للمرة الثانية تاركا الفريق غارقا في مشاكل مالية كبيرة.

وهي الهزيمة التي أثرت سلبا على مستقبل الفريق خاصة مع مسألة تراكم الديون والتأخر في التسوية المالية للاعبين.