رئيس مجلس إدارة مانشستر سيتي: “فصلنا في صفقات الفريق في شهر جانفي الماضي” !!

أكد “خلدون المبارك” رئيس مجلس إدارة “مانشستر سيتي” في حوار أجراه مع قناة الفريق أنه يسعى لتعزيز صفوف النادي بلاعبين يمتازون بمهارات كبيرة.
وقال خلدون المبارك: “علينا أن نتعاقد مع لاعبين يمنحون الإضافة للفريق، فلدينا لاعبين بمؤهلات كبيرة”
وأضاف: “تعلمت الكثير بعد الأخطاء التي وقعنا فيها سابقا، لدينا تشكيلة قوية جدا وعلينا أن نخلق جو المنافسة أيضا”.
وتابع: “عندما تريد ضم لاعبين للفريق يبدأ الأمر باكرا، وليس في نهاية الموسم، بدأنا العمل على ذلك قبل فوزنا بالبطولة”.
وأردف: “اتخذنا القرارات في شهر جانفي الماضي حول ما يحتاجه الفريق هذه الصائفة”.
وختم كلامه: “نعرف أهدافنا هذه الصائفة، وغوارديولا حددهم”.
يذكر أن محرز فشل في الإنتقال إلى نادي مانشستر سيتي في شهر جانفي الماضي.
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