رئيس مجلس الأمة: اليوم الوطني للشهيد مناسبة لتجديد الوفاء لرسالة الشهداء

أكد رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، أن إحياء اليوم الوطني للشهيد، مناسبة لتجديد الوفاء لرسالة الشهداء التي بعثت منها جزائر جديدة منتصرة تصون أمانتهم وتحفظ وصيتهم.

وكتب قوجيل، في تغريدة له بالمناسبة: “في اليوم الوطني للشهيد، نقف إجلالا لذكرى الشهداء، عرفانا لتضحياتهم العظيمة”.

وأضاف رئيس مجلس الأمة: “نجدد فخرنا بمآثرهم التي قضت على أوهام الاستعمار الفرنسي، ووفاءنا لرسالتهم التي بقيت حية في الوجدان. فبعثت منها جزائر جديدة منتصرة تصون أمانتهم وتحفظ وصيتهم الراسخة في جينات الأجيال”.