رئيس مجلس الأمة بالنيابة يترحم على الفنان الراحل إيدير

ترحم رئيس مجلس الأمة بالنيابة، صالح قوجيل، على الفنان الجزائري الراحل، إيدير، بعد وفاته ليلة أمس السبت.

وجاء في بيان لمجلس الأمة: “فجعنا وفجعت الأسرة الفنية في الجزائر والعالم، بنبأ انتقال أيقونة من ايقونات الفن الجزائري الأصيل، المرحوم ايدير، إلى رحمة الله وعفوه”.

وأضاف قوجيل في تعزيته إنه “لنبأ حزين .. أتقدم إليكم أصالة عن نفسي ونيابة عن السيدات والسادة أعضاء مجلس الأمة، بأحر التعازي وأبلغ مشاعر المواساة”.

وتابع قوجيل: “لا أملك إلا أن أبتهل إلى الله الذي وسعت رحمته كل شيء أن يجلله برحمته ورضوانه، وينزل في قلوب كافة أفراد أسرته وأهله وأسرة الفن قاطبة صبرا جميلا ويعوضهم فيه خير”.

وتوفي ليلة السبت الفنان حميد شريات المدعو “إيدير” بمستشفى بيشا في باريس بفرنسا، عن عمر ناهز 71 سنة، بعد صراع طويل مع المرض.