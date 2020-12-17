رئيس مجلس الأمة بالنيابة يعزي عائلات شهداء سقوط المروحية العسكرية

بعث رئيس مجلس الأمة بالنيابة صالح ڨوجيل اليوم الخميس برسالة تعزية إلى عائلات ضحايا سقوط مروحية عسكرية للقوات البحرية بسواحل تيبازة.

وجاء في مضمون رسالة التعزية “فجعنا كما فجعت الجزائر يوم أمس الأربعاء إثر استشهاد المقدم البطل خروسة نور الدين”.

وكذا “المقدم البطل الوافي محمد الأمين والملازم الأول البطل بوزايدة نور الدين، شهداء الواجب الوطني الذين قضوا إثر سقوط المروحية العسكرية التي كانوا على متنها في إطار تأديتهم لمهامهم”.

ونيابة عن السيدات والسادة أعضاء مجلس الأمة، بأصدق عبارات العزاء والمواساة، نقاسمكم حزنكم ونشاطركم ألم هذه الفاجعة التي فطرت قلوبنا وقلوب كل الجزائريين”.

وبهذه الفاجعة التي ألمت بالجزائريين توّجه ڨوجيل بـ”خالص العزاء وصادق الدعاء إلى كافة أفراد الجيش الوطني الشعبي.

وتضرع إلى المولى العلي القدير أن “يسكن الشهداء جنات النعيم، وأن يحفظ أفراد جيشنا الباسل وينصره ويكلل مسيرته البطولية بمزيد من الانتصارات والأمجاد”.