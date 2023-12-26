رئيس مجلس الأمة: خطاب رئيس الجمهورية مكتمل ونجدد دعمنا الكامل له

قال رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، اليوم الثلاثاء، إن خطاب رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مكتمل شمل جميع الميادين والمجالات.

وقال قوجيل “لأول مرة يدلي رئيس للجمهورية بخطاب للأمة أمام البرلمان بغرفتيه”.

وثمن رئيس مجلس الأمة عاليا، الحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة.

كما ثمن قوجيل، جملة الإجراءات المتخذة لفائدة تطوير الأداء الاقتصادي.

وأضاف رئيس مجلس الأمة في ذات السياق “نقدر الخطوات التي قام بها الرئيس للوصول بالجزائر إلى بر الأمان. ونجدد دعمنا الكامل له”.